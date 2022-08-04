Павлюченкова и Тарпищев поспорили о развитии детского тенниса в РФ

«Можно сказать, что родители делают больше для развития детского тенниса, чем федерация. Они этим живут, они этим горят. Тебя с самого детства растят как профи. И ты будешь чемпионом, потому что по-другому никак. Почему у нас такая система в ФТР,

Я знаю, что в других странах по-другому. Там федерация принимает участие, они берут перспективных, молодых, талантливых детей, которые сразу попадают в академии, там с ними работают тренеры, специалисты по ОФП и психологии. Они с детства обладают всеми нужными контрактами. У нас такого нет. Видимо, другой менталитет», — цитирует Павлюченкову «РБК-Спорт».

«У нас есть программа по развитию детского тенниса до 2030 года, мы её придерживаемся. Мы по юношескому теннису первые в Европе 15 лет подряд, это никто не отрицает. У нас есть много вопросов по развитию нашего вида спорта по всей стране, потому что у регионов нет средств, но это д

Проблем много есть, но это естественно. Любая федерация должна быть хороша своими действиями, учитывая условия, в которых она находится и какой путь развития выбирает. Я считаю, что из тех средств, которые имеем мы, наша федерация выбирает оптимальный вариант для развития. Я выслушиваю мнения всех, пытаюсь сделать лучше, но мы не можем сравнивать наш бюджет на теннис с западными федерациями. Другие страны имеют в десятки раз больше средств, с этим тоже надо считаться. Но даже несмотря на это, сейчас мы в мировом теннисе первые. А недостатков всегда много, но они появляются от проблем, которых ещё больше», — цитирует Тарпищева Metaratings.