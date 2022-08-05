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1 час назад

Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале

Матч ТВ

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович официально снялся с Canadian Open из-за его непривитого статуса. Организаторы турнира подтвердили, что Джокович не будет играть в Монреале в этом году.

Джокович снялся с «Мастерса» в Монреале
Фото: ReutersReuters

Джоковича, который четырежды выигрывал Canadian Masters в 2007, 2011, 2012 и 2016 годах, в основной сетке заменит француз Бенжамен Бонзи.

Под вопросом находится и вероятность участия Джоковича в US Open из-за своего нежелания вакцинироваться. Ранее организаторы турнира подтвердили, что намерены «уважать позицию правительства США в отношении поездок в страну непривитых неграждан США».

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