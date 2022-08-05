Потапова прокомментировала свое первое попадание в топ-50 WTA

"Это здорово и престижно. Топ-50 - это некий барьер, который не так легко преодолеть, я долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний", - сказала Потапова.