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1 час назад

Теннисистка Потапова прокомментировала свое первое попадание в топ-50 мирового рейтинга

ТАССиещё 1

Россиянка Анастасия Потапова планирует быть как можно выше в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом теннисистка рассказала в пятницу газете "Спорт-Экспресс".

Потапова прокомментировала свое первое попадание в топ-50 WTA
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В понедельник Потапова переместилась с 59-го на 48-е место в рейтинге WTA, в активе россиянки 1 136 очков. В воскресенье на турнире в Праге Потапова в одиночном разряде в финале проиграла чешке Марии Боузковой (0:6, 3:6).

"Это здорово и престижно. Топ-50 - это некий барьер, который не так легко преодолеть, я долго ждала этого момента. Теперь наконец-то на всех турнирах буду сразу попадать в основную сетку. Счастье забыть про квалификацию, но это не предел мечтаний", - сказала Потапова.

"Я сломала маленькую стену, впереди гораздо более серьезные препятствия. Топ-40, топ-25. Хочется двигаться дальше и быть как можно выше", - добавила теннисистка.

Потаповой 21 год, на счету россиянки один титул под эгидой организации. Потапова второй раз в сезоне вышла в финал турнира WTA, в апреле теннисистка стала победительницей соревнований в Стамбуле. На турнирах Большого шлема Потапова не проходила дальше третьего круга.

Теннис,Анастасия Потапова,
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