Джоковича могут не допустить до турнира в США

Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович не будет играть на теннисном турнире в Монреале из-за отказа сделать прививку от коронавируса. Также под вопросом его участие в Открытом чемпионате США, пишет Associated Press.

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По данным источников издания, Новак Джокович снялся с турнира в Монреале, который пройдет с 7 по 14 августа, так как в Канаду запрещен въезд для тех, кто не ванкцинирован от COVID-19.

Такие же правила действуют и для въезда в США, поэтому участие теннисиста в US Open под вопросом.

Ранее Новак Джокович не смог принять участия в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. Спортсмен прилетел в Австралию без прививки от коронавируса и в итоге был депортирован. Его адвокаты судились с властями страны, но добились только дважды аннулированной визы.