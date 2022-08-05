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1 час назад

Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира серии ATP Tour 500, который проходит Вашингтоне, США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андрей Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В рамках 1/8 финала Рублев оказался сильнее американского теннисиста Максима Кресси. Матч продлился один час 44 минуты. Он завершился победой со счетом 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Рублева.

В следующем этапе 24-летнему россиянину предстоит встретиться с победителем противостояния Хольгера Руне из Дании и Джеффри-Джона Вулфа из США. Четвертьфинал пройдет 6 августа. Финал турнира в Вашингтоне состоится 8 августа.

Рублев занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Наивысшую позицию россиянин занимал в сентябре 2021-го (пятое место).

Рублев — победитель 14 турниров ATP. 11 из них — в одиночном разряде.

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