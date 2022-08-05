Отец Медведева заявил, что теннисист близок к званию Героя России

«Я недавно написал ему следующие строки: «Даня, ты герой! Прежде всего для меня. Я это понимаю. Герой нашего рода. Близок к званию Героя России. Ступил на склон, ведущий к герою мирового тенниса. Но этот склон очень крутой, скользкий и опасный. Немного игроков на нем удержались», — сказал Сергей Медведев.