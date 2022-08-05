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48 минут назад

Отец теннисиста Медведева заявил, что Даниил близок к званию Героя России

Газета.Ruиещё 1

Сергей Медведев, отец российского теннисиста, первой ракетки мира Даниила Медведева, заявил, что его сын достоин звания Героя России. Слова Медведева-старшего передает «Матч ТВ».

Отец Медведева заявил, что теннисист близок к званию Героя России
Фото: ReutersReuters

«Я недавно написал ему следующие строки: «Даня, ты герой! Прежде всего для меня. Я это понимаю. Герой нашего рода. Близок к званию Героя России. Ступил на склон, ведущий к герою мирового тенниса. Но этот склон очень крутой, скользкий и опасный. Немного игроков на нем удержались», — сказал Сергей Медведев.

Ранее бывший российский теннисист, полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков выразил мнение, что Даниил Медведев полон желания побеждать после вынужденного пропуска Уимблдона.

Напомним, в апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой LTA.

За месяц до старта турнира Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Международная федерация тенниса (ITF) заявили, что из-за недопуска россиян и белорусов не будут начислять очки участникам Уимблдона. Также к ним присоединилась Женская теннисная ассоциация (WTA).

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