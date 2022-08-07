Самсонова стала победительницей турнира в Вашингтоне

Россиянка Людмила Самсонова в воскресенье обыграла эстонку Кайю Канепи в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Вашингтоне.

Фото: © AP Photo/Nick Wass © AP Photo/Nick Wass

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу Самсоновой, не получившей на соревнованиях номера посева. Канепи была посеяна под шестым номером.

Самсоновой 23 года, она занимает 60-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки теперь две победы на турнирах под эгидой организации. Лучшим достижением Самсоновой на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году. В составе сборной России теннисистка в 2021 году выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Канепи 36 лет, она является 37-й ракеткой мира. На счету эстонки четыре титула под эгидой организации. Канепи доходила до стадии четвертьфинала на всех четырех турнирах Большого шлема.