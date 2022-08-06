Российский теннисист Рублев вышел в четвертьфинал турнира в Вашингтоне

Россиянин Андрей Рублев оказался в четвертьфинале турнира серии ATP Tour 500 в Вашингтоне, сообщает «Лента.ру».

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В рамках 1/8 финала теннисист преодолел американского соперника Максима Кресси. Матч продлился 1 час 44 минуты. Результат встречи - 6:4, 7:6 (10:8) в пользу Рублева.

В следующем этапе россиянин встретится с победителем игры между Хольгером Руне из Дании и американцем Джеффри-Джонам. Четвертьфинал состоится 6 августа. Финал турнира пройдет в Вашингтоне 8 августа.

В настоящее время Рублев находится на восьмом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Наивысшую позицию россиянин занимал в сентябре 2021 года, когда находился на восьмом месте.