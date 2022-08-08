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1 час назад

Теннисистка Касаткина выиграла турнир в американском Сан-Хосе

Газета.Ruиещё 2

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу в финале теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в американском Сан-Хосе.

Теннисистка Касаткина выиграла турнир в американском Сан-Хосе
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В решающем матче россиянка обыграла представительницу США Шелби Роджерс — 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа и 4 минуты. Касаткина совершила одну подачу навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов.

Роджерс сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Для россиянки это первый титул в сезоне и пятый в карьере. Победа в финальном матче стала для нее 200-й в игровой карьере. Ранее на турнире в Сан-Хосе она обыграла победительницу Уимблдона Елену Рыбакину, а также двух спортсменок из топ-10 — Арину Соболенко и Паулу Бадосу. В обновленном рейтинге WTA Касаткина вернется в число десяти лучших теннисисток в мире и впервые займет девятую строчку.

На данный момент Касаткина располагается в рейтинге на 12-м месте. Это лучший результат среди отечественных теннисисток. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, тройку лучших замыкает Мария Саккари (Греция). Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова, одержавшая победу на турнире в Вашингтоне, рассказала о планах хорошо выступить на Открытом чемпионате США.

Теннис,Людмила Самсонова,Елена Рыбакина,Арина Соболенко,Анетт Контавейт,Шелби Роджерс,Мария Саккари,Дарья Касаткина,
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