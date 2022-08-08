Теннисистка Касаткина выиграла турнир в американском Сан-Хосе

Роджерс сделала один эйс, допустила две двойные ошибки и реализовала два из шести брейк-пойнтов. "Газета.Ru" вела текстовую онлайн-трансляцию матча. Для россиянки это первый титул в сезоне и пятый в карьере. Победа в финальном матче стала для нее 200-й в игровой карьере. Ранее на турнире в Сан-Хосе она обыграла победительницу Уимблдона Елену Рыбакину, а также двух спортсменок из топ-10 — Арину Соболенко и Паулу Бадосу. В обновленном рейтинге WTA Касаткина вернется в число десяти лучших теннисисток в мире и впервые займет девятую строчку.