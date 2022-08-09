Кто может помешать Медведеву остаться лидером до US Open

Полные рейтинговые расклады за три недели до последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

Фото: ADAM PRETTY/GETTY IMAGES ADAM PRETTY/GETTY IMAGES

Даниил Медведев триумфально вернулся в тур, завоевав титул в Лос-Кабосе. Но сейчас есть два игрока, которые могут ему помешать приехать на US Open в статусе первой ракетки мира. Рассмотрим рейтинговые расклады для россиянина.

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Едва началась американская серия, как сразу трое россиян завоевали главные трофеи – Дарья Касаткина первенствовала в Сан-Хосе, Людмила Самсонова победила в Вашингтоне, а Даниил Медведев не оставил соперникам шансов в мексиканском Лос-Кабосе. Причём по ходу турнира Даниил выполнил важную задачу – набрал необходимые рейтинговые очки, чтобы защитить своё первое место в рейтинге от посягательств Александра Зверева, который пока пропускает соревнования из-за травмы ноги.

Медведев не только набрал недостающие 135 очков, но и сделал небольшой запас на будущее. И теперь до конца «Мастерса» в Монреале может быть спокоен за своё лидерство.

По итогам первой недели августа был выпущен очередной рейтинг-лист ATP, в котором лидер Даниил Медведев благодаря победе в Лос-Кабосе увеличил отрыв от идущего вторым Александра Зверева до 1115 очков. Особых изменений в топ-10 не произошло, только Янник Синнер покинул эту группу, а его место занял поляк Хуберт Хуркач. Однако в ближайшие две недели теннисисты разыграют очень много рейтинговых очков, и по итогам этих 14 дней могут произойти большие изменения в десятке.

Рейтинг 52 недель ATP на 8 августа 2022 года:

1. Даниил Медведев (Россия) – 7875 очков

2. Александр Зверев (Германия) – 6760

3. Рафаэль Надаль (Испания) – 5620

4. Карлос Алькарас (Испания) – 5035

5. Стефанос Циципас (Греция) – 5000

6. Новак Джокович (Сербия) – 4770

7. Каспер Рууд (Норвегия) – 4685

8. Андрей Рублёв (Россия) – 3710

9. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3490

10 (+1). Хуберт Хуркач (Польша) – 3015

...28 (-4). Карен Хачанов (Россия) – 1395

До последнего в сезоне турнира «Большого шлема» осталось три недели, во время которых теннисисты не только стараются набрать оптимальную форму, но и получить как можно больше рейтинговых очков. В Монреале уже стартовал «Мастерс», где сетку возглавил Медведев, чемпион получит 1000 очков, а финалист – 600. Следом пройдёт турнир аналогичной категории в Цинциннати (с 14 по 21 августа), а затем – соревнование категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, но его топовые игроки обычно пропускают. И если Даниил сейчас смог защитить своё лидерство, то сможет ли ему кто-то помешать впервые в карьере появиться на турнире «Большого шлема» в статусе первой ракетки мира?

Рассмотрим расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов. Через неделю, 15 августа, у Медведева сгорит 1000 очков за титул в Торонто-2021, и его преимущество над идущим вторым Зверевым сократится до 115 очков. Но Александр пока не играет и недостающие баллы компенсировать в Монреале-2022 не сможет. Пропустят турнир в Канаде и Надаль с Джоковичем. А ближайшему по рейтингу из играющих теннисистов, способных набирать очки, испанцу Карлосу Алькарасу ликвидировать отставание в 1840 очков при всём желании не удастся. А вот через неделю, когда сгорят очки за Цинциннати-2021, в том числе 1000 у Зверева за титул и 360 у Медведева за полуфинал, сразу у двух теннисистов появится шанс возглавить рейтинг. Любопытно, что оба они испанцы.

Расклад по очкам у лидеров мирового рейтинга на ближайшие недели с учётом сгорающих баллов:

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