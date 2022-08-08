Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая выиграла турнир в Сан-Хосе (США), поднялась на три места и впервые в карьере стала девятой ракеткой мира. Людмила Самсонова, которая в предыдущей версии рейтинга была 60-й, благодаря победе на турнире в Вашингтоне отыграла сразу 18 строчек и стала 42-й.
Паула Бадоса обошла Марию Саккари и вернулась на третье место в рейтинге. При этом у них одинаковое количество очков. Возглавляет рейтинг, как и прежде, полька Ига Свёнтек.
Рейтинг WTA. 8 августа
1 (1). Ига Свёнтек (Польша) — 8396 очков.
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония)— 4476.
3 (4). Паула Бадоса (Испания) — 4190.
4 (3). Мария Саккари (Греция) — 4190.
5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 4010.
6 (6). Арина Соболенко (Беларусь) — 3366.
7 (7). Джессика Пегула (США) — 3116.
8 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2886.
9 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 2800.
10 (10). Эмма Радукану (Британия) — 2772…
18 (19). Вероника Кудерметова (Россия) — 2220…
28 (28). Екатерина Александрова (Россия) — 1691…
42 (60). Людмила Самсонова (Россия) — 1250…
48 (48). Анастасия Потапова (Россия) — 1136.