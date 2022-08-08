Касаткина впервые в карьере стала девятой ракеткой мира

WTA опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисисток в женском одиночном разряде. Российская теннисистка Дарья Касаткина, которая выиграла турнир в Сан-Хосе (США), поднялась на три места и впервые в карьере стала девятой ракеткой мира. Людмила Самсонова, которая в предыдущей версии рейтинга была 60-й, благодаря победе на турнире в Вашингтоне отыграла сразу 18 строчек и стала 42-й.