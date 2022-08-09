Серена Уильямс намекнула на завершение карьеры

Американская теннисистка Серена Уильямс намекнула на скорое завершение своей карьеры.
8 августа Уильямс победила испанку Нурию Парризас Диас в первом круге турнира WTA в Торонто (6:3, 6:4). 23 кратная победительница турниров «Большого шлема» победила впервые после вылета с Уимблдона 2022 в конце июня. Она впервые выиграла в одиночном разряде в туре WTA с лета прошлого года.
— Я думаю, что это просто свет в конце туннеля, — сказала Уильямс после игры. — Я не знаю, я становлюсь ближе к свету. В последнее время для меня это все. Я не могу дождаться, когда доберусь до этого света.
— Свобода, — добавила она, когда ее спросили, что означает этот свет.
— Я люблю играть, это потрясающе. Но, вы знаете, я не могу заниматься этим вечно. Так что иногда просто хочется сделать все возможное, чтобы насладиться моментами, — приводит слова Уильямс Eurosport.
40 летняя Серена Уильямс — четырехкратная олимпийская чемпионка в одиночном и женском парном разрядах и обладательница некалендарного Большого шлема в одиночном и парном разрядах. Кроме того, Серена — единственная как среди мужчин, так и среди женщин обладательница карьерного «Золотого шлема» (победы на всех четырех турнирах Большого шлема и на Олимпийских играх) в одиночном и парном разрядах. Уильямс — пятикратная победительница итогового чемпионата WTA.