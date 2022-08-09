Серена Уильямс намекнула на завершение карьеры

— Я думаю, что это просто свет в конце туннеля, — сказала Уильямс после игры. — Я не знаю, я становлюсь ближе к свету. В последнее время для меня это все. Я не могу дождаться, когда доберусь до этого света.



— Свобода, — добавила она, когда ее спросили, что означает этот свет.



— Я люблю играть, это потрясающе. Но, вы знаете, я не могу заниматься этим вечно. Так что иногда просто хочется сделать все возможное, чтобы насладиться моментами, — приводит слова Уильямс Eurosport.