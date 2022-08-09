Серена Уильямс может завершить карьеру после US Open

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс объявила, что скоро завершит карьеру. В эссе для Vogue она рассказала, что хочет во второй раз стать мамой.

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«Сегодня утром мы с моей дочкой Олимпией, которой в этом месяце исполняется пять лет, ехали за новым паспортом перед поездкой в Европу. Мы сидим в машине, и она держит мой телефон с образовательным приложением, которое ей нравится. Голос робота спрашивает: «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Она не знает, что я слушаю, но я слышу ответ, который она шепчет в телефон. Она говорит: «Я хочу быть старшей сестрой». [...]

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Поверьте, я бы ни за что не хотела выбирать между теннисом и семьей. Не думаю, что это справедливо. Если бы я была парнем, я бы не писала это, потому что я играла бы и выигрывала, пока моя жена занималась расширением нашей семьи. Может, я была бы как Том Брэди, будь у меня такая возможность.

Не поймите меня неправильно: мне нравится быть женщиной, и я наслаждалась каждой секундой, когда была беременна Олимпией. Я была одной из тех надоедливых женщин, которые обожали быть беременными и работали до того дня, когда нужно ложиться в больницу, – хотя, с другой стороны, все было очень сложно.

И я почти совершила невозможное: Многие люди не знают, что я была на втором месяце беременности, когда выиграла Australian Open-2017. Но в этом месяце мне исполняется 41 год, и надо что-то менять.

Мне никогда не нравилось слово «пенсия». Оно кажется мне несовременным. Я думаю об этом как о переходе, но хочу деликатно использовать слово слово, которое означает что-то очень конкретное и важное для некоторых людей. Возможно, лучшее слово, чтобы описать, на пороге чего я сейчас, – это эволюция. Я здесь, чтобы сказать, что перехожу от тенниса в сторону других важных для меня вещей. Несколько лет назад я тихо открыла Serena Ventures, венчурную фирму. Вскоре после этого я завела семью. Я хочу, чтобы она стала больше. [...]

Последний год мы с Алексисом пытаемся завести еще одного ребенка, и недавно врач сообщил нам информацию, которая меня успокоила и дала понять, что когда бы мы ни были готовы, у нас может появиться еще один член семьи. Я точно не хочу снова забеременеть, оставаясь спортсменкой. Или я на 100% в теннисе или на 100% нет. [...]