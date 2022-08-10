Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла канадке Бьянке Андрееску в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада). Россиянка, которая в понедельник впервые в карьере поднялась на девятую строчку в рейтинге после победы на турнире в Сан-Хосе, потерпела поражение со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.
Андрееску, идущая на 53-й строчке мирового рейтинга, не сделала ни одной подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь из 14 брейк-пойнтов. Касаткина не сделала ни одного эйса. На ее счету также семь двойных ошибок и семь из 16 брейк-пойнтов.
Ранее Касаткина поднялась на третье место в чемпионской гонке WTA. 25-летняя уроженка Тольятти смогла отыграть три строчки и опередить в рейтинге двух американок — Кори Гауфф и Джессику Пегулу. Лидирует же в обновленном рейтинге Чемпионской гонки польская теннисистка Ига Швентек — в ее активе 7350 очков. Следом за ней расположилась Онс Жабер из Туниса. Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге.