Касаткина проиграла Андрееску в первом круге турнира в Торонто

Первая ракетка России Дарья Касаткина проиграла канадке Бьянке Андрееску в первом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Торонто (Канада). Россиянка, которая в понедельник впервые в карьере поднялась на девятую строчку в рейтинге после победы на турнире в Сан-Хосе, потерпела поражение со счетом 6:7 (5:7), 4:6. Встреча продолжалась 2 часа 31 минуту.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Андрееску, идущая на 53-й строчке мирового рейтинга, не сделала ни одной подачи навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала восемь из 14 брейк-пойнтов. Касаткина не сделала ни одного эйса. На ее счету также семь двойных ошибок и семь из 16 брейк-пойнтов.