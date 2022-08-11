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2 часа назад

Рублев выбыл из борьбы на «Мастерсе» в Монреале

Спорт день за днем

Российский теннисист Андрей Рублев (8-я ракетка мира) потерпел поражение от британца Даниэля Эванса (39) во втором круге «Мастерса» в Монреале. За 1 час 30 минут россиянин проиграл со счетом 4:6, 4:6.

Рублев выбыл из борьбы на «Мастерсе» в Монреале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

До этой встречи Андрей проиграл Даниэлю только дважды, выиграл – три раза. Эванс этим матчем прервал свою серию из девяти поражений от игроков из топ-10 рейтинга ATP.

В прошлом году на таком же турнире в Торонто Рублев в первом круге прошел без борьбы, в втором выиграл у итальянца Фабио Фоньини, а в третьем – вылетел после поражения от американца Джона Изнера.

Следующим турниром, на котором сыграет Рублев, станет «Мастерс» в Цинциннати. Он пройдет с 14 по 21 августа. В прошлом сезоне Андрей на этих соревнованиях в полуфинале одолел Даниила Медведева в трех сетах, добрался до финала, но проиграл Александру Звереву (2:6 3:6).

Теннис,Джон Изнер,Даниил Медведев,Даниэль Эванс,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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