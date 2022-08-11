Медведев объяснил свое неожиданное поражение в Монреале

«Как по мне, сегодня самым главным стало то, что мне в важные моменты не удались некоторые удары. Я не так часто промахивался, но ошибался в тех моментах, в которых всё, возможно, было бы иначе на более поздних стадиях турнира. Очень жаль. Ну что же, как есть», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.