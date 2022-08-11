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1 час назад

Даниил Медведев назвал причину поражения от Ника Кирьоса на старте «Мастерса» в Монреале

Чемпионат.com

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев объяснил, почему проиграл 37-му номеру рейтинга ATP австралийцу Нику Кирьосу в матче второго круга «Мастерса» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.

Медведев объяснил свое неожиданное поражение в Монреале
Фото: ReutersReuters

По словам Даниила, главной причиной стало то, что он ошибался в важные моменты.

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«Как по мне, сегодня самым главным стало то, что мне в важные моменты не удались некоторые удары. Я не так часто промахивался, но ошибался в тех моментах, в которых всё, возможно, было бы иначе на более поздних стадиях турнира. Очень жаль. Ну что же, как есть», — приводит слова Даниила Медведева пресс-служба ATP.

Теннис,Даниил Медведев,
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