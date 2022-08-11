Даниил Медведев поставит исторический анти-рекорд

Российский теннисист Даниил Медведев 15 августа станет первым лидером рейтинга ATP , у которого будет менее 7000 рейтинговых очков впервые с 2009 года. Именно с того времени применяется действующая система распределения очков. Этот факт в «Твиттере» отметил журналист Энрико Мария Рива.

«В понедельник, 15 августа, Медведев станет первым лидером рейтинга, набравшим менее 7000 очков в рейтинговой системе с 2009 года. Причин тому много: военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), визы и другие», – написал Энрико Мария Рива в социальной сети.

Ранее стали известны условия, при которых Даниил Медведев лишится лидерства в рейтинге ATP до начала Открытого чемпионата США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Даниил перестанет быть первой ракеткой мира 22 августа, если не сможет выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати США, а испанец Рафаэль Надаль выиграет турнир. Вчера, 10 августа, Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада).