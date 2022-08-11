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1 час назад

Даниил Медведев станет первым в истории лидером рейтинга ATP с менее чем 7000 очков

Чемпионат.com

Российский теннисист Даниил Медведев 15 августа станет первым лидером рейтинга ATP, у которого будет менее 7000 рейтинговых очков впервые с 2009 года. Именно с того времени применяется действующая система распределения очков. Этот факт в «Твиттере» отметил журналист Энрико Мария Рива.

Даниил Медведев поставит исторический анти-рекорд
Фото: ReutersReuters

«В понедельник, 15 августа, Медведев станет первым лидером рейтинга, набравшим менее 7000 очков в рейтинговой системе с 2009 года. Причин тому много: военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ), визы и другие», – написал Энрико Мария Рива в социальной сети.

Ранее стали известны условия, при которых Даниил Медведев лишится лидерства в рейтинге ATP до начала Открытого чемпионата США, который пройдёт с 29 августа по 11 сентября. Даниил перестанет быть первой ракеткой мира 22 августа, если не сможет выйти в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати США, а испанец Рафаэль Надаль выиграет турнир. Вчера, 10 августа, Медведев проиграл австралийцу Нику Кирьосу во втором круге «Мастерса» в Монреале (Канада).

Теннис,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
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