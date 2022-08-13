Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой теннисистки

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о теннисистке Дарье Касаткиной, передает "Матч ТВ".
"После ее победы на юниорском "Ролан Гаррос" мы надеялись, что она пойдёт по восходящей. Но наступил некий психологический слом. Cейчас мы видим новое рождение этой теннисистки", - сказал Тарпищев. Этим летом Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.
Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Ранее Тарпищев предположил, что обсуждение теннисистки Дарьи Касаткиной в СМИ послужило причиной раннего вылета спортсменки с турнира в Торонто. Она проиграла канадке Бьянке Андрееску в первом круге.