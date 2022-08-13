Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+18° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой теннисистки

Газета.Ruиещё 1

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о теннисистке Дарье Касаткиной, передает "Матч ТВ".

Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой теннисистки
Фото: ReutersReuters

"После ее победы на юниорском "Ролан Гаррос" мы надеялись, что она пойдёт по восходящей. Но наступил некий психологический слом. Cейчас мы видим новое рождение этой теннисистки", - сказал Тарпищев. Этим летом Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.

Касаткина является победительницей пяти турниров WTA, обладательницей Кубка Билли Джин Кинг, победительницей одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде. Также российская теннисистка является экс-третьей ракеткой мира в юниорском рейтинге. Ранее Тарпищев предположил, что обсуждение теннисистки Дарьи Касаткиной в СМИ послужило причиной раннего вылета спортсменки с турнира в Торонто. Она проиграла канадке Бьянке Андрееску в первом круге.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители