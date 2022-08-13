Тарпищев о теннисистке Касаткиной: мы видим новое рождение этой теннисистки

"После ее победы на юниорском "Ролан Гаррос" мы надеялись, что она пойдёт по восходящей. Но наступил некий психологический слом. Cейчас мы видим новое рождение этой теннисистки", - сказал Тарпищев. Этим летом Касаткина совершила каминг-аут. После своего признания Касаткина опубликовала фото с российской фигуристкой Натальей Забияко.