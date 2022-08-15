"Я не позволю никому кричать мне гадости" - Медведев - о конфликте с болельщиком

«Не имеет значения, после матча, во время турнира, на улице или дома – если кто-то надо мной смеется, я отвечу.



Я подошел и спросил: «В чем проблема? Зачем ты так говоришь? Не надо так делать». Он с трудом говорил по-английски. Окружающие просили, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я не позволю никому кричать мне гадости, не промолчу и не пройду мимо.



Больше всего меня напряг его отец. Когда я подошел к его сыну, он тоже начал говорить мне гадости. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их по-другому. Воспитывай ребенка, а не говори мне гадости.



Вообще это был один из первых случаев, когда я столкнулся с таким в реальной жизни. Но чем более знаменитым ты становишься, тем выше вероятность таких происшествий. В соцсетях это часто бывает».