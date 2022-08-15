Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+21° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Медведев о зрителе, который обозвал его «лузером»: «Не позволю никому кричать мне гадости, не промолчу и не пройду мимо»

Sports.ru

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал разговор со зрителем, который обозвал его «лузером».

"Я не позволю никому кричать мне гадости" - Медведев - о конфликте с болельщиком
Фото: Sports.ruSports.ru

«Не имеет значения, после матча, во время турнира, на улице или дома – если кто-то надо мной смеется, я отвечу.

Я подошел и спросил: «В чем проблема? Зачем ты так говоришь? Не надо так делать». Он с трудом говорил по-английски. Окружающие просили, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я не позволю никому кричать мне гадости, не промолчу и не пройду мимо.

Больше всего меня напряг его отец. Когда я подошел к его сыну, он тоже начал говорить мне гадости. Когда у меня будут дети, я буду воспитывать их по-другому. Воспитывай ребенка, а не говори мне гадости.

Вообще это был один из первых случаев, когда я столкнулся с таким в реальной жизни. Но чем более знаменитым ты становишься, тем выше вероятность таких происшествий. В соцсетях это часто бывает».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители