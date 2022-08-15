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1 час назад

Теннисистка Кудерметова стартовала на турнире в Цинциннати с победы над Крейчиковой

Газета.Ruиещё 1

Российская теннисистка Вероника Кудерметова с победы стартовала на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA), проходящем в американском Цинциннати.

Теннисистка Кудерметова стартовала на турнире в Цинциннати с победы
Фото: ReutersReuters

В первом круге россиянка одержала победу над прошлогодней чемпионкой «Ролан Гаррос» Барборой Крейчиковой из Чехии — 6:3, 6:3.

Игра продолжалась 1 час 15 минут. Кудерметова три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. Крейчикова отметилась шестью эйсами, двумя двойными ошибками и двумя реализованными брейк-пойнтами из двух.

Во втором круге 20-я ракетка мира сыграет с победительницей встречи между Симоной Халеп (Румыния) и Каролиной Муховой (Чехия).

В апреле организаторы Уимблдона отказали в допуcке на cоревнования роccийcким и белоруccким тенниcиcтам. Также игрокам из этих стран запретили выcтупать на травяных турнирах в Великобритании под эгидой Аccоциации лаун-тенниcа (LTA). На Уимблдоне-2022 рейтинговые очки не разыгрывались.

Победителем уимблдонского турнира у мужчин стал Новак Джокович, который в финале одолел Ника Кирьоса. У женщин победу праздновала Елена Рыбакина, ныне представляющая Казахстан.

Ранее первая ракетка мира Даниил Медведев рассказал подробности инцидента, случившегося после матча второго круга турнира в Монреале, когда один из болельщиков обозвал российского теннисиста лузером.

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