Хачанов проиграл в первом круге турнира в Цинциннати

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Себастьяну Корде в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Встреча прошла во вторник.

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Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу американца. Во втором круге Корда встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Хачанову 26 лет, он занимает 30-е место в рейтинге АТР. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Корде 22 года, он располагается на 52-м месте в мировом рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема Корда не проходил дальше четвертого круга.