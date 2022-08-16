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1 час назад

Хачанов не сумел выйти во второй круг теннисного турнира серии "Мастерс" в Цинциннати

ТАССиещё 1

Россиянин Карен Хачанов проиграл американцу Себастьяну Корде в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Цинциннати (штат Огайо, США). Встреча прошла во вторник.

Хачанов проиграл в первом круге турнира в Цинциннати
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Матч завершился со счетом 6:3, 6:4 в пользу американца. Во втором круге Корда встретится с американцем Фрэнсисом Тиафо.

Хачанову 26 лет, он занимает 30-е место в рейтинге АТР. На его счету четыре титула под эгидой организации. Лучшим результатом Хачанова на турнирах Большого шлема является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции (2019) и Уимблдона (2021). На Олимпиаде в Токио Хачанов завоевал серебряную медаль в одиночном разряде.

Корде 22 года, он располагается на 52-м месте в мировом рейтинге. На его счету одна победа на турнирах ATP. На турнирах Большого шлема Корда не проходил дальше четвертого круга.

Турнир в Цинциннати проводится на покрытии "хард" и относится к серии "Мастерс". Действующим победителем является представитель Германии Александр Зверев. Общий призовой фонд турнира составляет $6,2 млн. Соревнования завершатся 21 августа.

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