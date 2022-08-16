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33 минуты назад

Медведев поддержал Джоковича, рискующего пропустить US Open

Матч ТВ

Лидер мирового рейтинга ATP Даниил Медведев высказался о Новаке Джоковиче, который рискует пропустить US Open. Серба могут не пустить на территорию США из-за отказа прививаться от коронавируса.

Медведев поддержал Джоковича
Фото: Матч ТВМатч ТВ

— Конечно, я хотел бы видеть его на US Open. Но у меня нет на это никаких возможностей. Это правительство устанавливает правила. Если решение принимал я, то Новак был бы допущен. Мне нравится, когда на турнире играют все лучшие. У них с Надалем идет противостояние по количеству выигранных турниров Большого шлема, — приводит слова Медведева Eurosport.uk.

Медведев является действующим чемпионом Открытого чемпионата США.

Теннис,Даниил Медведев,
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