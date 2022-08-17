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1 час назад

Стал известен первый соперник Надаля на турнире в Цинциннати

Чемпионат.com

Испанский теннисист Рафаэль Надаль во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (США) встретится с хорватом Борна Чоричем.

Стал известен соперник Надаля на турнире в Цинциннати
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Борна Чорич в первом круге обыграл итальянца Лоренцо Музетти со счётом 7:6 (7:2), 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 53 минуты.

Встреча между Надалем и Чоричем состоится завтра, 18 августа, на стадионе «Линднер Фэмили Теннис Сентер. Центральный корт».

Отметим, что для Надаля это будет первый матч после Уимблдона, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться с поединка из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.

Призовой фонд турнира категории «Мастерс» составил $ 6 280 880. Турнир начался 14 августа, а завершится 21 августа. Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, который в прошлом году в финальном матче одолел россиянина Андрея Рублёва.

Теннис,Рафаэль Надаль,Андрей Рублев,Александр Зверев,
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