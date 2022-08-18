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3 часа назад

В ФТР высказались о лидерстве Медведева в мировом рейтинге до конца US Open

Чемпионат.comиещё 3

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал то, что россиянин Даниил Медведев гарантированно останется первой ракеткой мира до конца US Open. «К рейтингу надо относиться спокойно. Приятные моменты, когда ты становишься первым впервые, потом – по итогам года. Дальше это гонка за рекордами: большее количество недель среди своих теннисистов, среди всех. Плюс-минус несколько недель — это не то, что нужно отмечать. Следующее отмечание — это первый по итогам года. В теннисе большое количество рекордов. Это не должно являться самоцелью, как говорят Надаль и Джокович», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком. Напомним, российский теннисист Даниил Медведев обеспечил сохранение звания первой ракетки мира по итогам турнира серии «Мастерс» в Цинциннати после поражения испанца Рафаэля Надаля в матче 2-го круга соревнований от хорвата Борны Чорича.

В ФТР высказались о лидерстве Медведева в мировом рейтинге до конца US Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Теннис,Егор Кабак,Алексей Селиваненко,Борны Чорич,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,
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