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57 минут назад

Надаль подвёл итоги первой игры после травмы

Чемпионат.com

Третья ракетка мира, испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свой первый проведённый матч после разрыва мышц живота.

Надаль подвёл итоги первой игры после травмы
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Напомним, что во круга «Мастерса» в Цинциннати Надаль в трёх сетах уступил представителю Хорватии Борне Чоричу — 6:7, 6:4, 3:6.

«Это был не лучший мой матч. Этот турнир исторически сложный для меня, к тому же я возвращаюсь после тяжёлого периода. Так что с лёгкостью принимаю это поражение и поздравляю Борну с тем, что он сыграл лучше», — сказал испанец на пресс-конференции.

Надаль отметил, что допускал слишком грубые ошибки и что дальше ему предстоит работать в большом объёме и восстанавливать свою форму.

Отметим, что для Рафаэля это был первый матч после Уимблдона-2022, на котором он дошёл до полуфинала, но вынужден был сняться со встречи из-за травмы мышц живота. В финал тогда прошёл австралиец Ник Кирьос.

Теннис,Рафаэль Надаль,
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