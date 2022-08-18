Надаль подвёл итоги первой игры после травмы

«Это был не лучший мой матч. Этот турнир исторически сложный для меня, к тому же я возвращаюсь после тяжёлого периода. Так что с лёгкостью принимаю это поражение и поздравляю Борну с тем, что он сыграл лучше», — сказал испанец на пресс-конференции.