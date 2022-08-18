Британская чемпионка восхитилась тренировками Рублева

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от тренировки рядом с россиянином Андреем Рублевым. Ее слова приводит Tennis.com.

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19-летняя чемпионка US Open-2021 восхитилось силой удара Рублева.

«Я даже остановилась, чтобы посмотреть, как он это делает», — отметила Радукану.

Она подчеркнула, что пример российского спортсмена помог ей увеличить собственную силу удара.

19 августа Радукану поспорит за выход в четвертьфинал Cincinnati Masters с американкой Джессикой Педулой. На этом турнире она переиграла Серену Уильямс и Викторию Азаренко.

17 августа Рублев преодолел стадию 1/16 финала турнира в Цинциннати. Россиянин оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.