Британская чемпионка восхитилась тренировками Рублева

Британская теннисистка Эмма Радукану поделилась впечатлениями от тренировки рядом с россиянином Андреем Рублевым. Ее слова приводит Tennis.com.
19-летняя чемпионка US Open-2021 восхитилось силой удара Рублева.
«Я даже остановилась, чтобы посмотреть, как он это делает», — отметила Радукану.
Она подчеркнула, что пример российского спортсмена помог ей увеличить собственную силу удара.
19 августа Радукану поспорит за выход в четвертьфинал Cincinnati Masters с американкой Джессикой Педулой. На этом турнире она переиграла Серену Уильямс и Викторию Азаренко.
17 августа Рублев преодолел стадию 1/16 финала турнира в Цинциннати. Россиянин оказался сильнее Фабио Фоньини из Италии.
24-летний Рублев —победитель 14 турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В сентябре 2021-го он занимал наивысшую позицию в рейтинге ATP — пятую строчку.