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48 минут назад

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, уверенно обыграв Шаповалова

Чемпионат.com

Первая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс», который проходит в Цинциннати (США). В матче третьего круга Медведев нанёс поражение представителю Канады Денису Шаповалову со счётом 7:5, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Медведев вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Медведев вышел вперёд в личном противостоянии с Шаповаловым в официальных матчах 3-2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Шаповалов на «Мастерсе» в Цинциннати.

За выход в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати Медведев сыграет с 11-м сеяным американцем Тейлором Фритцем.

Теннис,Даниил Медведев,Денис Шаповалов,
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