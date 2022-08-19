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1 час назад

Кудерметова вылетела в 3-м круге турнира в Цинциннати, проиграв Томлянович

Чемпионат.comиещё 2

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, уступила австралийке Айле Томлянович на турнире в Цинциннати (США). Игра третьего круга состоялась на корте «Линднер Фэмили Теннис Сентер» и завершилась со счётом 6:3, 6:7, 3:6.

Кудерметова вылетела в третьем круге турнира в Цинциннати
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

Продолжительность матча составила 2 часа 57 минут. Кудерметова повела в счёте после третьего гейма и взяла первый сет. Во втором она также выигрывала 4:3, но Томлянович удалось вырвать победу на тай-брейке. В решающей партии инициативой владела уже австралийская теннисистка и взяла сет со счётом 6:3.

Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

В истории личных встреч для Вероники это второе поражение от Томлянович при двух победах. Ранее в августе она проиграла австралийке в Торонто. Томлянович вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, где встретится с Петрой Квитовой. Чешка начала путь с победы в трёх сетах над швейцаркой Хиль Белен Тайхман, во втором раунде обыграла румынку Сорану Кырстю (6:2, 6:3), а в третьем одолела пятую ракетку мира Онс Жабер из Туниса (6:1, 4:6, 6:0). Томлянович же перед игрой с Кудерметовой выбила из турнира испанку Паулу Бадосу (6:7, 6:0, 6:2), занимающую четвёртую строку в рейтинге WTA.

Теннис,Онс Жабер,Вероника Кудерметова,
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