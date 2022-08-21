Медведев не смог выйти в финал турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира Даниил Медведев уступил греку Стефаносу Циципасу в полуфинале турнира Ассоциации-теннисистов профессионалов (АТР), проходящего в американском Цинциннати. Российский теннисист проиграл сопернику, сеяному в Цинциннати под четвертым номером, со счетом 6:7, 6:3, 3:6.

Фото: Global Look Press Global Look Press

Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут. Циципас четырежды подавал навылет, совершил семь двойных ошибок, а также реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Медведева два эйса, 11 двойных ошибок. Помимо этого он четыре раза взял чужую подачу.

В финале греческий спортсмен сыграет с представителем Хорватии Борной Чоричем, нанесшим поражение британцу Кэмерону Норри, - 6:3, 6:4. 15 августа Медведев начал 13-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде.