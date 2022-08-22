Рублев вылетел из Топ-10 рейтинга ATP

АТР обновила рейтинг теннисистов по результатам прошлой недели.
Лидером продолжает оставаться Даниил Медведев. А вот его соотечественник Андрей Рублев, который лишился 510 очков из-за неудачного выступления на «Мастерсе» в Цинциннати опустился с 8-й на 11-ю строчку.
Также одну позицию потерял Карен Хачанов, который теперь 31-й, 38-м продолжает оставаться Аслан Карацев.
Рейтинг ATP от 22 августа 2022 года
1 ( ранее 1). Даниил Медведев (Россия) – 6885 очков
2 (2). Александр Зверев (Германия) – 5760
3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 5630
4 (4). Карлос Алькарас (Испания) – 5190
5 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 4890
6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4770
7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) – 4695.
8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3625
9 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) – 3415
10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 3355
11 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3120…
31 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1315…
38 (38). Аслан Карацев (Россия) – 1210.