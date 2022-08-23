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33 минуты назад

Заседание по делу о нападении теннисиста Кириоса на бывшую девушку вновь перенесено

Матч ТВ

Заседание суда по делу о нападении австралийского теннисиста Ника Кириоса на бывшую девушку перенесено во второй раз, на этот раз на шесть недель, сообщает ABC.

Суд над теннисистом Кириосом опять перенесли
Фото: ReutersReuters

Инцидент произошел в декабре 2021 года. Подробности случившегося не уточняются. Слушание дела 27 летнего спортсмена должно было пройти в Канберре 2 августа, однако представители суда сообщили, что заседание перенесено на 23 августа. Присутствие самого теннисиста не было обязательным, его интересы представлял адвокат. На заседании во вторник адвокат вновь попросил у суда отсрочку — до ноября.

По его словам, ему надо встретиться с Кириосом, который редко бывает в Канберре, это «поможет решить проблему», которую адвокат отказался озвучивать, сославшись на то, что на заседании присутствуют СМИ. Судья разрешил отложить рассмотрение до 4 октября.

Кириос, занимающий в настоящее время 26 е место в рейтинге ATP, должен сыграть на US Open, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Ранее австралиец заявил, что его адвокаты посоветовали не давать никаких комментариев по поводу предстоящего дела.

Теннис,
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