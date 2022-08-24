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49 минут назад

Теннисист Медведев одной фразой описал фото с подготовки к US Open

Газета.Ru

Российский теннисист Даниил Медведев выложил фото с подготовки к US Open, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Медведев одной фразой описал фото с подготовки к US Open
Фото: ReutersReuters

"Затишье перед бурей", - написал Медведев.

Стоит отметить, что Медведев является действующим победителем турнира. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. 15 августа Медведев начал 13-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде.

Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга Ассоциации-теннисистов профессионалов (АТР) на протяжении девяти недель. Ранее вице-президент Федерации тенниса России (ФТР), член совета директоров Международной федерации тенниса (ITF) Алексей Селиваненко высказался о поражении Даниила Медведева в полуфинале турнира в Цинциннати от грека Стефаноса Циципаса. Встреча закончилась со счетом 6:7, 6:3, 3:6. Продолжительность матча составила 2 часа 25 минут.

Теннис,Алексей Селиваненко,Даниил Медведев,Марат Сафин,Новак Джокович,
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