Медведев одной фразой описал фото с подготовки к US Open

Российский теннисист Даниил Медведев выложил фото с подготовки к US Open, который пройдет с 29 августа по 11 сентября.

Фото: Reuters Reuters

"Затишье перед бурей", - написал Медведев.

Стоит отметить, что Медведев является действующим победителем турнира. В финале 2021 года он обыграл серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. 15 августа Медведев начал 13-ю неделю в ранге первой ракетки мира, что является новым рекордом России в мужском одиночном разряде.