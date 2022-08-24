Чемпионка Уимблдона выходит замуж за своего тренера

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в своих соцсетях сообщила о помолвке с тренером Иржи Ванеком. Наставник вошел в команду Квитовой в 2016 году.

Фото: Reuters Reuters

«Ребят, хотела поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «Да» в особенном для меня месте», — подписала Квитова совместную фотографию на корте Уимблдона с Ванеком.

Квитова становилась победительницей Уимблдона в 2011 и 2014 году. В 2016 году она стала обладательницей бронзовой награды Олимпийских игр в Рио-де-Жанйеро в одиночном разряде.