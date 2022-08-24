Чемпионка Уимблдона выходит замуж за своего тренера

Двукратная чемпионка Уимблдона Петра Квитова в своих соцсетях сообщила о помолвке с тренером Иржи Ванеком. Наставник вошел в команду Квитовой в 2016 году.
«Ребят, хотела поделиться с вами хорошими новостями. Я сказала «Да» в особенном для меня месте», — подписала Квитова совместную фотографию на корте Уимблдона с Ванеком.
Квитова становилась победительницей Уимблдона в 2011 и 2014 году. В 2016 году она стала обладательницей бронзовой награды Олимпийских игр в Рио-де-Жанйеро в одиночном разряде.
В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) чешская спортсменка располагается на 21-й позиции. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек. На второй строчке расположилась Анетт Контавейт из Эстонии, тройку лучших замыкает Мария Саккари (Греция). Лучшей из россиянок продолжает оставаться Дарья Касаткина, она 10-я. Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова являются еще двумя россиянками, которые входят в топ-30.