Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
18 минут назад

US Open снял Викторию Азаренко с выставочного турнира в поддержку Украины после критики

Чемпионат.com

Ассоциация тенниса США (USTA) отозвала приглашение двукратной чемпионки турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира белоруски Виктории Азаренко на выставочный турнир перед US Open — 2022, 100% прибыли с которого пойдёт на гуманитарную помощь Украине. Мероприятие состоится на кортах US Open сегодня, 24 августа, в День независимости Украины.

US Open снял Азаренко с турнира в поддержку Украины
Фото:  GETTY IMAGES GETTY IMAGES

«В последние 24 часа, после тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами, мы приняли решение, что Виктория Азаренко не примет участия в выставочном турнире «Теннис за мир», который пройдёт этим вечером.

Вика — сильнейший лидер игроков WTA (33-летняя Азаренко входит в совет игроков WTA. — Прим. «Чемпионата»), и мы ценим её готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — говорится в заявлении.

Напомним, несколько украинских теннисисток возмутило участие Азаренко в турнире.

«Я не поняла причин, по которым они позвали Викторию. С её стороны не было никакой открытой помощи в нашу сторону», — сказала Марта Костюк.

Полный список участников выставочного турнира доступен здесь.

Теннис,Марта Костюк,Виктория Азаренко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители