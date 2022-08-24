Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+31° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
51 минуту назад

Азаренко сняли с турнира в поддержку Украины

Елена Прошина

Ассоциация тенниса США сняла с выставочного турнира перед US Open-2022 белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-релиз соревнования.

Азаренко сняли с турнира в поддержку Украины
Фото: ReutersReuters

В нем говорится, что решение было принято после «тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами».

«Вика — сильнейший игрок и мы ценим ее готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — отмечается в заявлении.

Выставочный матч «Теннисисты за мир» состоится сегодня, 24 августа. Вся прибыль с него пойдет на гуманитарную помощь Украине.

Азаренко является бывшей первой ракеткой мира. На сегодняшний день она занимает 26-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. На счету Азаренко 21 титул турниров под эгидой WTA.

Теннис,Виктория Азаренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители