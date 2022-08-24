Азаренко сняли с турнира в поддержку Украины

Ассоциация тенниса США сняла с выставочного турнира перед US Open-2022 белорусскую теннисистку Викторию Азаренко. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на пресс-релиз соревнования.

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В нем говорится, что решение было принято после «тщательного рассмотрения ситуации и разговоров со всеми заинтересованными сторонами».

«Вика — сильнейший игрок и мы ценим ее готовность участвовать. Но, учитывая болезненную реакцию украинских игроков на это и продолжающийся конфликт, мы посчитали, что это решение будет правильным», — отмечается в заявлении.

Выставочный матч «Теннисисты за мир» состоится сегодня, 24 августа. Вся прибыль с него пойдет на гуманитарную помощь Украине.