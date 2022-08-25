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1 час назад

СМИ сообщили о беременности новой подруги Жерара Пике

Елена Прошина

Защитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике может снова стать отцом. Его 23-летняя девушка Клара Чиа ожидает ребёнка. Об этом сообщает издание Marca.

СМИ сообщили о беременности новой подруги Жерара Пике
Фото: соцсетисоцсети

Впрочем, официального подтверждения у этой новости ещё не поступало. Слухи о беременности начались после того, как поклонники футболиста разглядели на совместном фото пары «животик» под платьем девушки.

«Вы можете видеть ее животик. Это стройная девушка, но у нее есть животик», – заявил телеведущий Рауль де Молина.

Если слухи окажутся правдой, футболист станет отцом уже в третий раз. В отношениях с певицей Шакирой, Пике стал отцом дважды — до недавних пор пара вместе воспитывала сыновей Милана и Сашу.

Шакира и Пике состояли в отношениях с 2011 года, но расстались в начале лета 2022 года и-за многочисленных измен со стороны футболиста.

Теннис,Жерар Пике,Шакира,
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