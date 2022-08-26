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1 час назад

Украинка Костюк снялась с турнира в Гранби. Бывшая россиянка Савилл вышла в финал

Чемпионат.comиещё 1

20-летняя украинская теннисистка Марта Костюк, занимающая 72-ю строчку в рейтинге WTA, снялась с турнира категории WTA-250, который проходит в Гранби (Канада). Причиной является травма плеча, сообщает «твиттер» Tennis Canada.

Украинка Костюк снялась с турнира в Гранби
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костюк, являющаяся 10-й сеяной на этом турнире, стартовала в первом круге с победы над соперницей из Словении Тамарой Зиданшек (6:1, 7:5), а во втором круге обыграла канадку Марину Стакушич (6:7, 6:4, 6:1). В четвертьфинале турнира украинка переиграла теннисистку из Канады Ребекку Марино – 6:2, 4:6, 6:2.

Бывшая российская, а ныне австралийская теннисистка Дарья Савилл (в девичестве — Гаврилова), занимающая 73-ю строчку в рейтинге WTA, в финале турнира сыграет с победительницей пары Дарья Касаткина (Россия) Диан Парри (Франция).

Теннис,Марта Костюк,Ребекка Марино,Дарья Касаткина,
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