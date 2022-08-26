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1 час назад

Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов года по версии Forbes

Газета.Ruиещё 1

Российский теннисист Даниил Медведев вошел в топ-10 самых высокооплачиваемых представителей этого вида спорта по версии Forbes.

Медведев попал в список Forbes
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Первая ракетка мира занимает седьмую строчку списка. По информации издания, 26-летний россиянин заработал 19,3 млн долларов, из которых 7,3 млн составили призовые.

Возглавляет рейтинг 41-летний Роджер Федерер. Швейцарец, который не выступает с июля 2021 года, заработал вне соревнований 90 млн долларов.

Вчера, 25 августа, Медведев узнал, с кем сыграет в первом круге Открытого чемпионата США. Его ждет встреча с американским спортсменом Стефаном Козловым.

US Open пройдет с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд турнира составляет 60 млн долларов. В прошлом сезоне Медведев стал победителем турнира в мужском одиночном разряде.

Медведев возглавляет рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) на протяжении 13 недель, что является рекордом среди российских спортсменов.

Ранее сообщалось, что британское издание Express считает Даниила Медведева и Рафаэля Надаля фаворитами предстоящего Открытого чемпионата США.

Теннис,Стефан Козлов,Даниил Медведев,Рафаэль Надаль,Роджер Федерер,
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