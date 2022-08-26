Касаткина вышла в полуфинал турнира в Канаде

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в полуфинал турнира в канадском Гранби. Она обыграла испанскую спортсменку Нурию Парризас-Диас. Об этом пишет РИА Новости.
Во встрече 1/4 финала россиянка имела первый номер посева. Касаткина одержала победу над испанкой Нурией Паррисас-Диас со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.
В следующем раунде первая ракетка России сыграет с французской теннисисткой Диан Парри. Призовой фонд турнира составляет более $250 тысяч.
Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга. Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой десятую строчку. В настоящее время она первая ракетка России. Вероника Кудерметова поднялась на две строчки и теперь занимает 18 место.