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1 час назад

Россиянка Касаткина вышла в полуфинал турнира в Канаде

Елена Прошина

Российская теннисистка Дарья Касаткина прошла в полуфинал турнира в канадском Гранби. Она обыграла испанскую спортсменку Нурию Парризас-Диас. Об этом пишет РИА Новости.

Касаткина вышла в полуфинал турнира в Канаде
Фото: ReutersReuters

Во встрече 1/4 финала россиянка имела первый номер посева. Касаткина одержала победу над испанкой Нурией Паррисас-Диас со счетом 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 22 минуты.

В следующем раунде первая ракетка России сыграет с французской теннисисткой Диан Парри. Призовой фонд турнира составляет более $250 тысяч.

Ранее женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновленную версию рейтинга. Российская теннисистка Дарья Касаткина сохранила за собой десятую строчку. В настоящее время она первая ракетка России. Вероника Кудерметова поднялась на две строчки и теперь занимает 18 место.

Теннис,Вероника Кудерметова,Дарья Касаткина,
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