Медведев показал, как проводит утро в Нью-Йорке. Фото

Действующий чемпион US Open и первая ракетка мира Даниил Медведев поделился кадрами своего утра в Нью-Йорке (США), на которых он одновременно наблюдает за футбольным матчем между «Вулверхэмптоном» и «Ньюкаслом» и гонкой этапа Гран-при Формулы-1 в Бельгии.

ФОТО: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ДАНИИЛА МЕДВЕДЕВА

«Доброе утро», — написал россиянин в социальных сетях и сопроводил надпись смеющимися смайликами.