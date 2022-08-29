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16 минут назад

Билеты на матч Серены Уильямс на ее последнем турнире в карьере продаются за $100 тысяч

Матч ТВ

Билеты на матч американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США по теннису, который должен стать последним турниром в карьере 23 кратной победительницы турниров Большого шлема, достигают почти 100 тысяч долларов на платформе перепродажи билетов StubHub.

Билеты на матч Серены Уильямс продаются за $100 тысяч
Фото: ReutersReuters

На сайте дистрибьютера самый дорогой билет стоит 99 999 долларов, его обладатель расположится на первом ряду 125 й ложи. Причем билет на аналогичное место в соседнюю ложу можно приобрести за 1012 долларов. Минимальная стоимость билета на матч в данный момент составляет 214 долларов.

Ранее Серена Уильямс, шесть раз побеждавшая на US Open, объявила, что завершит карьеру после розыгрыша американского турнира Большого шлема этого года. Открытый чемпионат США пройдет 29 августа — 11 сентября в Нью Йорке.

В матче первого круга 40 летняя Уильямс 29 августа сыграет против 80 й ракетки мира Данки Ковинич из Черногории. Игра пройдет на корте Артура Эша, вмещающем более 23 тысяч зрителей.

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