Билеты на матч Серены Уильямс продаются за $100 тысяч

Билеты на матч американки Серены Уильямс на Открытом чемпионате США по теннису, который должен стать последним турниром в карьере 23 кратной победительницы турниров Большого шлема, достигают почти 100 тысяч долларов на платформе перепродажи билетов StubHub.

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На сайте дистрибьютера самый дорогой билет стоит 99 999 долларов, его обладатель расположится на первом ряду 125 й ложи. Причем билет на аналогичное место в соседнюю ложу можно приобрести за 1012 долларов. Минимальная стоимость билета на матч в данный момент составляет 214 долларов.

Ранее Серена Уильямс, шесть раз побеждавшая на US Open, объявила, что завершит карьеру после розыгрыша американского турнира Большого шлема этого года. Открытый чемпионат США пройдет 29 августа — 11 сентября в Нью Йорке.