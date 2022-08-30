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1 час назад

Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге US Open

Чемпионат.comиещё 5

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление первой ракетки мира Даниила Медведева в первом круге Открытого чемпионата США. Медведев победил 111-ю ракетку мира американца Стефана Козлова со счётом 6:2, 6:4, 6:0.

Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге US Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Медведев должен был проходить первый круг, это ни у кого не вызывало сомнений. В комбинационных розыгрышах Даниил имел преимущество, да и в целом уверенно провёл игру», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Соперником Медведева во втором раунде US Open станет представитель Франции Артур Риндеркнеш (58-я ракетка мира).

Также посмотрите видео, как Донна Векич и Белинда Бенчич спародировали мужские и женские рукопожатия:

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