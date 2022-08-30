Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева в первом круге US Open

«Медведев должен был проходить первый круг, это ни у кого не вызывало сомнений. В комбинационных розыгрышах Даниил имел преимущество, да и в целом уверенно провёл игру», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.