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3 часа назад

Первая ракетка России Касаткина не смогла выйти во второй круг US Open

ТАСС

Россиянка Дарья Касаткина в ночь на вторник уступила британке Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису.

Касаткина проиграла на старте US Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Встреча завершилась со счетом 7:6 (10:8), 1:6, 6:3 в пользу Дарт, не получившей на турнире номер посева. Касаткина была посеяна под 10-м номером. Во втором круге британка сыграет с представительницей Венгрии Далмой Галфи.

Касаткиной 25 лет, она занимает девятое место в рейтинге WTA - самое высокое на данный момент среди российских теннисисток. Спортсменка завоевала шесть титулов под эгидой организации. Лучшим результатом Касаткиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2022 году.

Дарт 26 лет, она располагается на 88-й позиции мирового рейтинга. На ее счету нет титулов WTA. Лучшим результатом спортсменки на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Уимблдона 2019 года.

В других матчах дня россиянка Анна Калинская обыграла шведку Ребекку Петерсон со счетом 6:4, 6:3, Евгения Родина в своей первой встрече с июня 2019 года победила итальянку Мартину Тревизан (7:5, 6:1), а Камилла Рахимова уступила француженке Каролин Гарсие - 2:6, 4:6.

Открытый чемпионат США проводится с 1881 года, он является заключительным, четвертым турниром Большого шлема в сезоне. Матчи проходят на покрытии "хард". Соревнования завершатся 11 сентября, их призовой фонд составляет $60 млн. Действующей победительницей турнира является британка Эмма Радукану.

Теннис,Мартин Тревизан,Эмма Радукану,Камилла Рахимова,Ребекка Петерсон,Анна Калинская,Дарья Касаткина,
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