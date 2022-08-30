Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+24° в 
USD 60.36EUR 59.96
Войти в почту
11 часов назад

Дарья Касаткина завершила выступление на US Open – 2022, проиграв 88-й ракетке мира

Чемпионат.com

Девятая ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела сенсационное поражение на старте Открытого чемпионата США – 2022.

Дарья Касаткина проиграла 8-й ракетке мира на US Open
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В матче первого круга Касаткина (10) проиграла представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-я ракетка мира) со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. На счету Дарт четыре эйса, четыре двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14.

Отметим, что перед US Open — 2022 первая ракетка России Касаткина завоевала титул на турнире категории WTA-250 в Гранби (Канада).

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил $ 60 102 000. Действующей чемпионкой соревнований является 19-летняя британка Эмма Радукану.

Теннис,Эмма Радукану,Дарья Касаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители