Дарья Касаткина проиграла 8-й ракетке мира на US Open

В матче первого круга Касаткина (10) проиграла представительнице Великобритании Хэрриет Дарт (88-я ракетка мира) со счётом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. Касаткина один раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала девять брейк-пойнтов из 18. На счету Дарт четыре эйса, четыре двойные ошибки и восемь реализованных брейк-пойнтов из 14.