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1 час назад

Теннисист Циципас одной фразой прокомментировал сенсационный вылет с US Open

Газета.Ru

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в первом круге Открытого чемпионата США — US Open 2022 в матче против колумбийца Даниэля Элахи Галана.

Циципас прокомментировал сенсационный вылет с US Open
Фото: ReutersReuters

«Он доминировал в матче, я просто не смог войти в игру», — приводит слова спортсмена пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, что игра продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:1, 3:6, 7:5 в пользу южноамериканца.

По ходу встречи Циципас допустил 57 невынужденных ошибок и проиграл 11 геймов подряд.

Во втором круге Элахи Галан сыграет против Джордана Томпсона из Австралии.

Теннис,Джордан Томпсон,
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