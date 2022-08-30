Циципас прокомментировал сенсационный вылет с US Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал поражение в первом круге Открытого чемпионата США — US Open 2022 в матче против колумбийца Даниэля Элахи Галана.

Фото: Reuters Reuters

«Он доминировал в матче, я просто не смог войти в игру», — приводит слова спортсмена пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

Напомним, что игра продлилась 2 часа 43 минуты и завершилась со счетом 6:0, 6:1, 3:6, 7:5 в пользу южноамериканца.

По ходу встречи Циципас допустил 57 невынужденных ошибок и проиграл 11 геймов подряд.