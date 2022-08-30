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2 часа назад

Первый день US Open с участием Серены Уильямс побил рекорд посещаемости

Матч ТВиещё 4

День, открывший очередной розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису, стал самым посещаемым в истории турнира, сообщает его официальный сайт.

Первый день US Open с участием Уильямс побил рекорд посещаемости
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

На вечернюю сессию матчей пришло 29 402 зрителя. Отмечается, что «большинство из них» собрались, чтобы посмотреть на игру 40 летней американки Серены Уильямс, которая намерена завершить карьеру после US Open.

Ранее в понедельник дневную сессию матчей посетили 41 930 поклонников тенниса. Суммарный показатель в 71 332 человека оказался рекордным для турнира «Большого шлема» в США для одного игрового дня.

В матче первого круга Уильямс переиграла Данку Ковинич из Черногории (6:3, 6:3). В следующем матче американка встретится со второй ракеткой мира Анетт Контавейт.

Теннис,Анетт Контавейт,Данка Ковинич,Серена Уильямс,
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