Первый день US Open с участием Уильямс побил рекорд посещаемости

День, открывший очередной розыгрыш Открытого чемпионата США по теннису, стал самым посещаемым в истории турнира, сообщает его официальный сайт.

На вечернюю сессию матчей пришло 29 402 зрителя. Отмечается, что «большинство из них» собрались, чтобы посмотреть на игру 40 летней американки Серены Уильямс, которая намерена завершить карьеру после US Open.

Ранее в понедельник дневную сессию матчей посетили 41 930 поклонников тенниса. Суммарный показатель в 71 332 человека оказался рекордным для турнира «Большого шлема» в США для одного игрового дня.