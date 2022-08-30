Чесноков объяснил неожиданное поражение Касаткиной на US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла пассивно в матче первого круга US Open, что не позволило ей одержать победу. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.
В ночь на вторник Касаткина уступила британке Хэрриет Дарт со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Россиянка в ночь на воскресенье стала победительницей турнира в канадском Гранби.
"Касаткина играла достаточно пассивно, а Дарт настроилась и играла здорово. Конечно, после победы на турнире [в Гранби] Касаткиной было не так-то просто играть. Дарт полностью владела инициативой в течение всего матча, хотя Касаткина и выигрывала в третьем сете. Могу сказать, что Дарт - трудяга и играла самоотверженно с самого первого мяча и заслужила победу", - сказал Чесноков.
Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга обыграл американца Дениса Кудлу - 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. "Хачанов разминался в первом сете, потом раскочегарился и уверенно выиграл", - отметил собеседник агентства.
US Open завершится 11 сентября.