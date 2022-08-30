Чесноков объяснил неожиданное поражение Касаткиной на US Open

"Касаткина играла достаточно пассивно, а Дарт настроилась и играла здорово. Конечно, после победы на турнире [в Гранби] Касаткиной было не так-то просто играть. Дарт полностью владела инициативой в течение всего матча, хотя Касаткина и выигрывала в третьем сете. Могу сказать, что Дарт - трудяга и играла самоотверженно с самого первого мяча и заслужила победу", - сказал Чесноков.