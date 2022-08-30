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1 час назад

Чесноков считает, что Касаткина играла пассивно в первом круге US Open

ТАСС

Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграла пассивно в матче первого круга US Open, что не позволило ей одержать победу. Такое мнение ТАСС во вторник высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Чесноков объяснил неожиданное поражение Касаткиной на US Open
Фото: ReutersReuters

В ночь на вторник Касаткина уступила британке Хэрриет Дарт со счетом 6:7 (8:10), 6:1, 3:6. Россиянка в ночь на воскресенье стала победительницей турнира в канадском Гранби.

"Касаткина играла достаточно пассивно, а Дарт настроилась и играла здорово. Конечно, после победы на турнире [в Гранби] Касаткиной было не так-то просто играть. Дарт полностью владела инициативой в течение всего матча, хотя Касаткина и выигрывала в третьем сете. Могу сказать, что Дарт - трудяга и играла самоотверженно с самого первого мяча и заслужила победу", - сказал Чесноков.

Россиянин Карен Хачанов в матче первого круга обыграл американца Дениса Кудлу - 3:6, 6:1, 6:2, 6:2. "Хачанов разминался в первом сете, потом раскочегарился и уверенно выиграл", - отметил собеседник агентства.

US Open завершится 11 сентября.

Теннис,Карен Хачанов,Дарья Касаткина,Андрей Чесноков,
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