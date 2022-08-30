Сменившая гражданство Рыбакина вылетела в первом раунде US Open

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, покинула турнир по итогам первого круга Открытого чемпионата США.
В первом раунде действующая чемпионка Уимблдона проиграла француженке Кларе Бюрель со счетом 4:6, 4:6. Бюрель занимает 131-е место в рейтинге WTA, Рыбакина – 25-я ракетка мира.
Во втором круге Бюрель сыграет с победителем матча между Алисон ван Эйтванк из Бельгии и американкой Винус Уильямс.
23-летняя Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию на международных теннисных соревнованиях. В апреле организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревновании, а в марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциации (WTA) допустили участие спортсменов из России в своих турнирах под нейтральным флагом.