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1 час назад

Сменившая гражданство Рыбакина вылетела в первом раунде US Open

Спорт день за днем

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, ранее выступавшая за Россию, покинула турнир по итогам первого круга Открытого чемпионата США.

Сменившая гражданство Рыбакина вылетела в первом раунде US Open
Фото:  EPA / VOSTOCK-Photo EPA / VOSTOCK-Photo

В первом раунде действующая чемпионка Уимблдона проиграла француженке Кларе Бюрель со счетом 4:6, 4:6. Бюрель занимает 131-е место в рейтинге WTA, Рыбакина – 25-я ракетка мира.

Во втором круге Бюрель сыграет с победителем матча между Алисон ван Эйтванк из Бельгии и американкой Винус Уильямс.

23-летняя Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию на международных теннисных соревнованиях. В апреле организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревновании, а в марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциации (WTA) допустили участие спортсменов из России в своих турнирах под нейтральным флагом.

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