Сменившая гражданство Рыбакина вылетела в первом раунде US Open

23-летняя Рыбакина родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию на международных теннисных соревнованиях. В апреле организаторы Уимблдона приняли решение не допускать российских и белорусских спортсменов до участия в соревновании, а в марте Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциации (WTA) допустили участие спортсменов из России в своих турнирах под нейтральным флагом.