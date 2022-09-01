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1 час назад

Андрей Рублёв прошёл в третий круг US Open, повесив «баранку» Квон Сон У

Чемпионат.comиещё 4

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, 11-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв уверенно прошёл в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв корейца Квон Сон У.

Андрей Рублёв прошёл в третий круг US Open
Фото: GETTY IMAGESGETTY IMAGES

Андрей одержал победу со счётом 6:3, 6:0, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. На счету Квон Сон У три эйса, две двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Рублёв 11 раз подал навылет, совершил пять двойных ошибок и реализовал все шесть заработанных брейк-пойнтов.

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В третьем круге соперником Андрея Рублёва станет победитель пары Денис Шаповалов (Канада) — Роберто Карбальес-Баэна (Испания). В первом круге россиянин обыграл серба Ласло Джере.

Общий призовой фонд US Open – 2022 составил более $ 60 млн. Соревнования проходят с 29 августа по 11 сентября.

Теннис,Денис Шаповалов,Андрей Рублев,
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