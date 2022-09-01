Медведев уверенно прошел в третий раунд US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2022.
Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:3.
В следующем раунде 26-летний россиянин встретится с китайским теннисистом У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).
US Open проходит в Нью-Йорке и продлится до 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн. Действующим чемпионом турнира является Медведев.
Напомним, Медведев снова обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова победила Лейлу Фернандес из Канады в матче второго круга Открытого чемпионата США.
Встреча между соперницами продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой Самсоновой в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3).