Медведев уверенно прошел в третий раунд US Open

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2022.

Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:3.

В следующем раунде 26-летний россиянин встретится с китайским теннисистом У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

US Open проходит в Нью-Йорке и продлится до 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн. Действующим чемпионом турнира является Медведев.

Напомним, Медведев снова обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова победила Лейлу Фернандес из Канады в матче второго круга Открытого чемпионата США.