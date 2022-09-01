Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Биатлон
+20° в 
USD 60.24EUR 60.21
Войти в почту
1 час назад

Первая ракетка мира Медведев уверенно прошел в третий раунд US Open

Газета.Ruиещё 5

Российский теннисист Даниил Медведев пробился в третий круг Открытого чемпионата США — 2022.

Медведев уверенно прошел в третий раунд US Open
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Его соперником был представитель Франции Артур Риндеркнеш. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут и завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:3.

В следующем раунде 26-летний россиянин встретится с китайским теннисистом У Ибином, который занимает 174-ю строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

US Open проходит в Нью-Йорке и продлится до 11 сентября. Общий призовой фонд соревнований составляет $60 млн. Действующим чемпионом турнира является Медведев.

Напомним, Медведев снова обновил рекорд России в мужском одиночном разряде по длительности пребывания в статусе первой ракетки мира. Ранее этот рекорд (в 2000 и 2001 году) установил Марат Сафин. Он был лидером рейтинга ATP на протяжении девяти недель.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Людмила Самсонова победила Лейлу Фернандес из Канады в матче второго круга Открытого чемпионата США.

Встреча между соперницами продолжалась 1 час 47 минут и завершилась победой Самсоновой в двух сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:3).

Теннис,Лейла Фернандес,Людмила Самсонова,Даниил Медведев,Марат Сафин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители